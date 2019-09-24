«Жители "серой зоны" обречены»: в прифронтовых районах напуганы информацией об отведении ВСУ

24.09.2019 07:40

Жители прифронтовых районов Донбасса выступают против отведения украинских войск со своих позиций. Люди опасаются, что одновременно с этим на украинских патриотов начнут «охотится» сторонники «русского мира», пишет издание «Вчасно».

Информация о готовящемся отведении войск украинской стороной не на шутку пугает многих жителей «серой зоны». Люди боятся, что останутся без какой-либо защиты. Особенно рискуют те, кто все это время помогал украинским военным. Они уверены, что конфликтов, угроз и расправы избежать не удастся.

«Это удар по патриотам! У нас забирают защиту и опору. Многим придется покинуть свои дома из-за угрозы и мести. Если до этого сторонников „русского мира“ сдерживало присутствие здесь украинских армейцев, то теперь они почувствуют свои силы. Люди просто обречены. Мы потеряем эти территории», — говорит жительница прифронтовой Красногоровки [~30 км до Донецка].

Многие уверены, что как только ВСУ покинут свои позиции — повторятся события 2014 года с преследованиями активистов. При этом на помощь полиции люди не рассчитывают.

«Уйдут украинские военные, и в итоге начнется лавинообразная месть со стороны адептов ОРДЛО — резня, убийства, поджоги имущества. В ответ также начнутся убийства. Люди уверены — полиция не в состоянии будет остановить хаос. В прифронтовой зоне и до войны полицейским не доверяли, только военная сила и оружие пока сдерживают агрессию», — сказал глава ОО «Культурно-образовательный фонд „Либере Либерати“», активист Максим Потапчук.

Жители прифронтовых населенных пунктов готовы лично просить украинских военнослужащих не отходить, однако может случится так, что отвод произойдет ночью и утром люди проснутся уже в другой реальности.

«Все, кто останутся в „серой зоне“ — обречены. Все это время украинские военные были с нами. Они помогали нам, а мы — им. Теперь, если войска отведут, сюда начнут заходить и из ОРДЛО. Это очень страшно, особенно для активного проукраинского населения. Украинские войска находятся на своей земле и должны продвигаться только вперед, а никак не назад. Наша армия должна стоять на том месте, где сейчас руководит оккупант. Это они должны уйти, а украинский флаг должен развеваться по всей территории страны», — считает жительница Золотого-4, волонтер Марина Данилкина.

Жители Донбасса неоднократно выступали против отведения ВСУ со своих позиций. В ИА «Вчасно» напомнили, что в свое время акции протеста проходили в Мариуполе, Волновахе, Станице Луганской.

Источник : https://donpress.com