- «Жители "серой зоны" обречены»: в прифронтовых районах напуганы информацией об отведении ВСУ07:40
- На Донбассе боевики снова нарушили "режим тишины", ранены двое украинских военных07:00
- В ОРДО подорвался на мине член НВФ из Франции18:31
- В Волновахе появилось "Безопасное такси"16:40
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями10:30
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- «Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО22:34
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры21:19
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
«Жители "серой зоны" обречены»: в прифронтовых районах напуганы информацией об отведении ВСУ
Жители прифронтовых районов Донбасса выступают против отведения украинских войск со своих позиций. Люди опасаются, что одновременно с этим на украинских патриотов начнут «охотится» сторонники «русского мира», пишет издание «Вчасно».
Информация о готовящемся отведении войск украинской стороной не на шутку пугает многих жителей «серой зоны». Люди боятся, что останутся без какой-либо защиты. Особенно рискуют те, кто все это время помогал украинским военным. Они уверены, что конфликтов, угроз и расправы избежать не удастся.
«Это удар по патриотам! У нас забирают защиту и опору. Многим придется покинуть свои дома из-за угрозы и мести. Если до этого сторонников „русского мира“ сдерживало присутствие здесь украинских армейцев, то теперь они почувствуют свои силы. Люди просто обречены. Мы потеряем эти территории», — говорит жительница прифронтовой Красногоровки [~30 км до Донецка].
Многие уверены, что как только ВСУ покинут свои позиции — повторятся события 2014 года с преследованиями активистов. При этом на помощь полиции люди не рассчитывают.
«Уйдут украинские военные, и в итоге начнется лавинообразная месть со стороны адептов ОРДЛО — резня, убийства, поджоги имущества. В ответ также начнутся убийства. Люди уверены — полиция не в состоянии будет остановить хаос. В прифронтовой зоне и до войны полицейским не доверяли, только военная сила и оружие пока сдерживают агрессию», — сказал глава ОО «Культурно-образовательный фонд „Либере Либерати“», активист Максим Потапчук.
Жители прифронтовых населенных пунктов готовы лично просить украинских военнослужащих не отходить, однако может случится так, что отвод произойдет ночью и утром люди проснутся уже в другой реальности.
«Все, кто останутся в „серой зоне“ — обречены. Все это время украинские военные были с нами. Они помогали нам, а мы — им. Теперь, если войска отведут, сюда начнут заходить и из ОРДЛО. Это очень страшно, особенно для активного проукраинского населения. Украинские войска находятся на своей земле и должны продвигаться только вперед, а никак не назад. Наша армия должна стоять на том месте, где сейчас руководит оккупант. Это они должны уйти, а украинский флаг должен развеваться по всей территории страны», — считает жительница Золотого-4, волонтер Марина Данилкина.
Жители Донбасса неоднократно выступали против отведения ВСУ со своих позиций. В ИА «Вчасно» напомнили, что в свое время акции протеста проходили в Мариуполе, Волновахе, Станице Луганской.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, район, серая зона
- Константиновский район исчезнет
- ОБСЕ нашла 30 Градов в оккупированных районах
- Зубко рассказал, на сколько районов хотят поделить Украину
- Новый пункт проверки водомеров откроется в Куйбышевском районе Донецка
- В Киеве экстремистами заблокирован райотдел милиции и осаждён торговый центр
- В Донбассе горел газопровод под высоким давлением (ФОТО)
- «Жители "серой зоны" обречены»: в прифронтовых районах напуганы информацией об отведении ВСУ07:40
- На Донбассе боевики снова нарушили "режим тишины", ранены двое украинских военных07:00
- В ОРДО подорвался на мине член НВФ из Франции18:31
- В Волновахе появилось "Безопасное такси"16:40
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями10:30
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- «Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО22:34
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры21:19
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
- "Ошибочное" заявление Зеленского парализовало работу НАБУ: недовольные украинцы перегрузили линию для связи 08:18
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- «Жители "серой зоны" обречены»: в прифронтовых районах напуганы информацией об отведении ВСУ07:40
- В ООН заявление о правах человека в Крыму поддержали 40 государств07:20
- На Донбассе боевики снова нарушили "режим тишины", ранены двое украинских военных07:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на экс-нардепа Мустафу Найема21:42
- Синоптики сообщили, когда в Украину "постучится" бабье лето21:17
- Демарш Украины в ПАСЕ: появилось мощное заявление, «ответ на агрессию России»20:41
- В ГБР прокомментировали производство, в котором фигурирует Парубий20:20
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи17:30
- Лучшие психологи получаются только из этих 3 знаков Зодиака15:49
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- Названы продукты, которые опасно есть на голодный желудок08:16
- Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака21:46
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении
- Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"