Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант

24.09.2019 21:40

Жители временно неподконтрольных территорий Донетчины по желанию могут пройти процедуру переписи, которая запланирована на октябрь текущего года, вне дома. Об этом рассказали в так называемом «министерстве экономического развития ДНР».

Так, гражданам, которые не желают допускать в свои квартиры переписчиков, предоставлен альтернативный вариант — пройти процедуру на стационарных участках. Перечень таких участков приведен на сайте «главного управления статистики».

Кроме того, для «обеспечения открытости данных и минимизации распространения недостоверных сведений о переписи населения» начала работу «горячая линия».

Очевидно, такое решение было принято «властями» на фоне массовых обсуждений предстоящей переписи в соцсетях. Местные жители в большинстве своем не намерены впускать в дома неизвестных, учитывая криминогенную обстановку В ОРДЛО.

Источник : https://donpress.com