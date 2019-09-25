Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»

25.09.2019 13:35

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах самые большие очереди наблюдаются на КПП «Горловка» и «Каргил». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На Бахмутском направлении на КПП «Горловка» члены НВФ по словам очеидцев большая пешая очередь около 450 человек, более 200 авто:

«6−15 Горловка — Бахмут — Пешая очередь на кп днр в сторону украины за сеткой и хвост ее за туалетами тянется»; «7−50 На майорске в сторону Горловки 18 машин»; «8−30 В Украину на 0 людей много примерно 200−300, так же и на паспортном»; «9−00 На паспортном днр в сторону Горловки авто очередь машин 40»; «9−15 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 220 автомобилей, 50 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди»; «9−40 Горловка — Бахмут — Прошла с кп днр и нулевку в 8−20 стою на кп майорск уже 1ч 20 мин не знаю, что происходит людей много время 9−40»; «По состоянию на 11.00 в сторону Горловки очереди на паспортный контроль нет. Со стороны Горловки людей много»

На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) огромная пешая очередь, льготная очередь стоит в два ряда, вся дорога перед КПП забита:

«9−20 В Донецк на укр. Марьинке 25 общая, льготы нет»; «9−30 Каргил — Очередь из машин большая в сторону Украины — начинается на съезде с моста. Льготники в 2 ряда. Движения почти никакого за 2,5 часа продвинулись метров на 50»; «Каргил в Украину общая далеко на мосту, льгота на подъеме, третий ряд-половина льготной. Автобусов больших и маленьких почти до моста. В общем вся дорога перед постом забита» «11:10 На Донецк пеших мало, примерно на один автобус. Из Донецка очень много»

На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» утром был медленный пропуск автомобилей — 2−3 машины в час, однако, после 11:00 движение ускорилось и сейчас члены НВФ пропускают по 2−3 авто в 20 минут:

«8−10 Еленовка — Очередь авто до 3 туалета»; «9−20 Еленовка движение 2−3 машины в час, льгота 60» » 11:40 Еленовка, дело пошло быстрее, 2−3 машины в 20 мин»

КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении сегодня работает, несмотря на появившуюся вчера в соцсети информацию, что пункт пропуска должен был быть закрыт, очередей нет: