- Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»13:35
- В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку09:15
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике19:00
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры18:21
- Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе15:30
Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах самые большие очереди наблюдаются на КПП «Горловка» и «Каргил». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На Бахмутском направлении на КПП «Горловка» члены НВФ по словам очеидцев большая пешая очередь около 450 человек, более 200 авто:
«6−15 Горловка — Бахмут — Пешая очередь на кп днр в сторону украины за сеткой и хвост ее за туалетами тянется»;
«7−50 На майорске в сторону Горловки 18 машин»;
«8−30 В Украину на 0 людей много примерно 200−300, так же и на паспортном»;
«9−00 На паспортном днр в сторону Горловки авто очередь машин 40»;
«9−15 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 220 автомобилей, 50 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди»;
«9−40 Горловка — Бахмут — Прошла с кп днр и нулевку в 8−20 стою на кп майорск уже 1ч 20 мин не знаю, что происходит людей много время 9−40»;
«По состоянию на 11.00 в сторону Горловки очереди на паспортный контроль нет. Со стороны Горловки людей много»
На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) огромная пешая очередь, льготная очередь стоит в два ряда, вся дорога перед КПП забита:
«9−20 В Донецк на укр. Марьинке 25 общая, льготы нет»;
«9−30 Каргил — Очередь из машин большая в сторону Украины — начинается на съезде с моста. Льготники в 2 ряда. Движения почти никакого за 2,5 часа продвинулись метров на 50»;
«Каргил в Украину общая далеко на мосту, льгота на подъеме, третий ряд-половина льготной. Автобусов больших и маленьких почти до моста. В общем вся дорога перед постом забита»
«11:10 На Донецк пеших мало, примерно на один автобус. Из Донецка очень много»
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» утром был медленный пропуск автомобилей — 2−3 машины в час, однако, после 11:00 движение ускорилось и сейчас члены НВФ пропускают по 2−3 авто в 20 минут:
«8−10 Еленовка — Очередь авто до 3 туалета»;
«9−20 Еленовка движение 2−3 машины в час, льгота 60»
» 11:40 Еленовка, дело пошло быстрее, 2−3 машины в 20 мин»
КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении сегодня работает, несмотря на появившуюся вчера в соцсети информацию, что пункт пропуска должен был быть закрыт, очередей нет:
«Знакомые проехали с Мариуполя все работает очередей нет»
Теги: Донбасс, Горловка, Еленовка, пункт пропуска, КПП
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»13:35
- В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку09:15
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике19:00
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры18:21
- Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе15:30
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»13:35
- Украина получила еще один безвиз13:15
- УЕФА официально утвердил третий клубный турнир13:00
- Boston Dynamics обучил своего робота-андроида акробатике (ВИДЕО)12:45
- Приметы на 25 сентября: что нельзя делать12:33
- Зеленский встретился с Лавровым на Генассамблее ООН – детали12:18
- Помпео получил разрешение от властей Украины на публикацию стенограммы разговора Зеленского и Трампа12:10
- Курс доллара побьет новый рекорд, происходит невероятное: что будет с гривной12:00
- В Арктике моржи атаковали Северный флот РФ и утопили десантный катер 11:45
- Мы не готовы ждать еще 5 лет: Зеленский сделал резонансное заявление по Донбассу11:30
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- Врачи рассказали, вреден ли кофе с молоком08:15
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи17:30
- Лучшие психологи получаются только из этих 3 знаков Зодиака15:49
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе
- Раки будут ощущать упадок сил: гороскоп на 22 сентября