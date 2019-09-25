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Архив - Донецкая область

Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"

25.09.2019 14:10
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Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"

В социальных сетях сообщают, что подрыв склада боеприпасов в оккупированном Донецке сегодня с утра был спровоцирован украинскими патриотами, которые действуют в тылу оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили волонтеры фонда "Повернись живим", передает Диалог.UA.

В сообщении отмечается, что пока боевики пытаются потушить возгорание, неизвестное патриоты Украины продолжают борьбу с врагом в его тылу.

При этом достоверного подтверждения указанной информации пока нет. Кроме того, на странице волонтеров опубликовали несколько фотографий огромной черной дымовой завесы. "Доброе утро, во временно оккупированном Донецке прямо сейчас горит склад боеприпасов.

И пока боевики пытаются потушить "случайное возгорание", неизвестные украинские патриоты продолжают борьбу с врагом в его тылу.

Спасибо настоящим, и продолжаем помогать армии", - пишут они.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, боеприпасы, склад, волонтеры
 
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