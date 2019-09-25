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В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку
На сайте ЦРБ ДНР появилась возможность узнать информацию о начислениях и задолженности за коммунальные услуги, сообщает "Горловская мозаика".
Так, для просмотра информации необходимо:
— на главной странице сайта нажать кнопку «Коммунальный Расчетный Центр», которая автоматически переведет Вас в Систему коммунальных платежей;
— в окне «Вход в систему» ввести ЕРЦ-код абонента, номер дома и квартиры.
ЕРЦ-код состоит из 15 знаков и указываются в квитанциях об оплате коммунальных услуг, произведенных в ЦРБ.
В Системе коммунальных платежей содержится информация о задолженности за квартплату, газ, горячую, холодную воду и стоки, отопление, электроэнергию, вывоз ТБО, а также кабельное телевидение.
Информация о задолженности регулярно обновляется.
Помимо того, в данной системе можно узнать историю оплаты коммунальных услуг и распечатать квитанции на оплату коммунальных услуг.
Теги: Донбасс, задолженность, сервис, коммунальные услуги, ОРДО
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