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Архив - Донецкая область

В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку

25.09.2019 09:15
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В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку

На сайте ЦРБ ДНР появилась возможность узнать информацию о начислениях и задолженности за коммунальные услуги, сообщает "Горловская мозаика".
Так, для просмотра информации необходимо:
— на главной странице сайта нажать кнопку «Коммунальный Расчетный Центр», которая автоматически переведет Вас в Систему коммунальных платежей;
— в окне «Вход в систему» ввести ЕРЦ-код абонента, номер дома и квартиры.
ЕРЦ-код состоит из 15 знаков и указываются в квитанциях об оплате коммунальных услуг, произведенных в ЦРБ.
В Системе коммунальных платежей содержится информация о задолженности за квартплату, газ, горячую, холодную воду и стоки, отопление, электроэнергию, вывоз ТБО, а также кабельное телевидение.
Информация о задолженности регулярно обновляется.
Помимо того, в данной системе можно узнать историю оплаты коммунальных услуг и распечатать квитанции на оплату коммунальных услуг.



Теги: Донбасс, задолженность, сервис, коммунальные услуги, ОРДО
 
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