- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома11:42
- Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ11:14
- Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»10:30
- Один из главарей ОРДО инициирует срочную мобилизацию, а уклонистов призывает отдать «под трибунал»08:48
- В ОРДО составляют списки «отказников» от паспортов РФ08:15
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»07:30
- В ВСУ рассказали, какая часть Донбасса наиболее заминирована21:15
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО
На неподконтрольной Украине территории Донбасса введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. Об этом сообщили ГУР МОУ.
В украинской разведке отметили:
«Под предлогом мероприятий якобы по противодействию „украинским диверсантам“, введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. При этом, сотрудники так называемых правоохранительных органов часто задерживают лиц, не имеющих паспортов „ЛНР"/"ДНР“, по подозрению в „нелояльности“ к оккупационному режиму».
При этом местному населению подается ложная и искаженная информация о террористической направленности действий ВСУ для оправдания наращивания мер боевой и мобилизационной подготовки российско-оккупационных войск. В ГУР МОУ добавили:
«Таким образом противник пытается навязать обществу убеждения о намерениях Украины „силовым путем решить конфликт на Донбассе“, а также усилить антиукраинские настроения среди местного населения».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, боевики, ОРДЛО, НВФ
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Боевики перемещают на передовую военную технику с «парадов»
- Снятие экономической блокады с "Л/ДНР": Данилюк назвал условие для боевиков
- Боевики усиливают позиции под Горловкой: опубликовано видео
- Боевики РФ сдают Донбасс и готовятся к отступлению с еще одного поселка – важные подробности. ВИДЕО
- В Минске боевики ОРДЛО высказали свои требования
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома11:42
- Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ11:14
- Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»10:30
- Один из главарей ОРДО инициирует срочную мобилизацию, а уклонистов призывает отдать «под трибунал»08:48
- В ОРДО составляют списки «отказников» от паспортов РФ08:15
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»07:30
- В ВСУ рассказали, какая часть Донбасса наиболее заминирована21:15
- Спецоперация СБУ: Спецслужбы схватили опасного террориста «ЛНР»20:58
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Телеканал "112 Украина" завтра отключат: стало известно о жестком решении16:00
- Google представила "облегченный" Android 1015:45
- Лавров представил российскую "формулу Штайнмайера" и выдвинул Украине условия 15:30
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Украинцам рассказали, от каких денег лучше избавиться до октября15:03
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- Гороскоп на октябрь: открывается дорога в новую жизнь14:30
- Создателей "Джокера" обвинили в большом количестве насилия в фильме14:15
- Нацсовет отобрал лицензию у "рупора Медведчука"14:00
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
- Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака08:00
- Как распознать депрессию: названы 6 главных признаков22:33
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Акне: в каких случаях необходимо сдать анализы на гормоны17:15
- Девушке грозит слепота из-за соблюдения этой диеты. 15:08
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- Врачи рассказали, вреден ли кофе с молоком08:15
- В Донецке началась срочная эвакуация
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»
- Срочно: разговор Зеленского и Трампа слили в сеть, Меркель никогда не простит этих слов