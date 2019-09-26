Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление

26.09.2019 14:38

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил свою помощь в разрешении войны на Донбассе

Как сообщает Politeka, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции

По его словам, Донбасс должен вернуться в состав Украины, а война на Востоке должна быть прекращена.

Более того, Александр Лукашенко заявил о готовности направить свои миротворческие войска на Донбасс, чтобы взять под контроль участок российско-украинской границы, которую сейчас контролируют оккупационные войска РФ.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — подчеркнул президент Беларуси

«Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — добавил Лукашенко на пресс-конференции.

Подытоживая, Александр Лукашенко заявил, что «Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины»