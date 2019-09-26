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О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
В интервью «Фактам» политолог Михаил Бессараб заявил, что нынешнее украинское руководство активно работает над возвращением под свой контроль ОРЛДО, а вот вопрос аннексированного Крыма отошел на второй план, передает replyua.net.
По его словам, возвращение оккупированного Донбасса в Украину преподнесут в качестве весомой уступки Кремля, из-за чего нашей стране еще придется благодарить за это и Путина, и международное сообщество.
«Вряд ли при таких обстоятельствах кто-то услышит нашу просьбу о скорейшем возвращении Крыма. Забудем», — говорит Михаил Басараб. Он добавил, что для видимости будут сохранены санкции к нескольким второстепенным российским чиновникам, которые причастны к аннексии полуострова, а в остальном произойдет «нормализация» отношений, но уже без Крыма. «Нам даже запретят официально заявлять, что была российско-украинская война», — говорит политолог.
Эксперт добавил, что все это станет следствием того, что руководство Украины решило «прекратить войну» и капитулировать на условиях РФ. Москва же продолжит провокации в русскоязычных регионах, чтобы и дальше держать Украину в стрессе.
Теги: Донбасс, Крым, аннексия, ОРДЛО, деоккупация
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