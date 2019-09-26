«Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина

26.09.2019 18:05

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях возмущаются, что члены НВФ ввели пропускную систему в больнице имени Калинина.

По словам дончан, на въезде на территорию лечебного учреждения стоят члены НВФ с автоматами и требуют пропуск:

«Въезд в больницу Калинина мусора охраняют с автоматами на шлагбауме. Въезд на машине строго по пропускам! С детьми в машине кой как пропускают, и ноет нам запрещено пускать без пропуска! Намекает отблагодарить, дай бабла!» «Я рядом с ними на парковке стоял, и насмотрелся на этот цирк. Пропуска ни кто не показывал, кроме военных машин, у них они на лобовом. Но это другие пропуска».

Также, пользователи возмущены, что члены НВФ вооружены, в то время, как «на передовой» не хватает оружия, кроме того, в больнице практически нет лекарств: