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«Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина
Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях возмущаются, что члены НВФ ввели пропускную систему в больнице имени Калинина.
По словам дончан, на въезде на территорию лечебного учреждения стоят члены НВФ с автоматами и требуют пропуск:
«Въезд в больницу Калинина мусора охраняют с автоматами на шлагбауме. Въезд на машине строго по пропускам! С детьми в машине кой как пропускают, и ноет нам запрещено пускать без пропуска! Намекает отблагодарить, дай бабла!»
«Я рядом с ними на парковке стоял, и насмотрелся на этот цирк. Пропуска ни кто не показывал, кроме военных машин, у них они на лобовом. Но это другие пропуска».
Также, пользователи возмущены, что члены НВФ вооружены, в то время, как «на передовой» не хватает оружия, кроме того, в больнице практически нет лекарств:
«Понты и бабло не проч заработать. Объект типа под охраной, средства выделяют, норм. А по факту только шлагбаум открывают. Они стоят у нас уже долго, я 2ой месяц приезжаю, сейчас даже тачку с мигалкой поставили. На передовой автоматов не хватает, зато в тылу у сторожей даже есть»
«Да там лежат вояки как и в Вишневского и в травме, вместе со всеми, но военного госпиталя который был раньше уже нет. благодаря Кононову в 15−16году! Военный госпиталь от корпуса на Щорса и розе. Где нет лекарств. Это понты для чинуш, и кураторов кто туда попадает».
Теги: Донбасс, охрана , больница, ДНР, боевики, ОРДО
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