Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина

26.09.2019 18:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях возмущаются, что члены НВФ ввели пропускную систему в больнице имени Калинина.

По словам дончан, на въезде на территорию лечебного учреждения стоят члены НВФ с автоматами и требуют пропуск:

«Въезд в больницу Калинина мусора охраняют с автоматами на шлагбауме. Въезд на машине строго по пропускам! С детьми в машине кой как пропускают, и ноет нам запрещено пускать без пропуска! Намекает отблагодарить, дай бабла!»

«Я рядом с ними на парковке стоял, и насмотрелся на этот цирк. Пропуска ни кто не показывал, кроме военных машин, у них они на лобовом. Но это другие пропуска».

Также, пользователи возмущены, что члены НВФ вооружены, в то время, как «на передовой» не хватает оружия, кроме того, в больнице практически нет лекарств:

«Понты и бабло не проч заработать. Объект типа под охраной, средства выделяют, норм. А по факту только шлагбаум открывают. Они стоят у нас уже долго, я 2ой месяц приезжаю, сейчас даже тачку с мигалкой поставили. На передовой автоматов не хватает, зато в тылу у сторожей даже есть»

«Да там лежат вояки как и в Вишневского и в травме, вместе со всеми, но военного госпиталя который был раньше уже нет. благодаря Кононову в 15−16году! Военный госпиталь от корпуса на Щорса и розе. Где нет лекарств. Это понты для чинуш, и кураторов кто туда попадает».



Теги: Донбасс, охрана , больница, ДНР, боевики, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх