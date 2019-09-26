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Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
Стало известно о том, что террористы "ДНР" совсем разошлись, в результате чего страдают местные жители.
Оккупанты сами придумывают правила для существования в непризнанной республике. Так, появилась информация о том, что в оккупированном Донецке террористами был установлен шлагбаум, а также поставлена охрана, вооруженная автоматами рядом с медицинским учреждением, которое располагается на улице Калинина.
Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на страницу паблика"Донецк Город-Герой".
Оккупанты решили пускать транспортные средства на территорию только при наличии пропусков.
Отмечается, что в больнице находятся раненые боевики "ДНР", но из-за так называемого "министра обороны" Владимира Кононова там отсутствуют лекарства.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР
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