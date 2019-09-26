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Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам
26.09.2019 19:45
Главарь «ДНР» Денис Пушилин отклонил предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о вводе белорусских миротворческих сил. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Так, Пушилин подчеркнул:
«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики. Минск является местом переговоров Контактной группы. Это очень ценный и более чем достаточный вклад Беларуси в мирный процесс. Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Пушилин, миротворцы, Лукашенко
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