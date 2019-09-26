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В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
В Интернете была опубликована новая информация относительно того, что же произошло в Донецке сегодня, двадцать пятого сентября 2019 года. В частности, как пишет replyua.net, источники отмечают, что в результате взрывов была подорвана танковая часть армейского корпуса «Донецкой народной республики».
В результате такого поворота событий террористы в срочном порядке оцепили место чрезвычайного происшествия со всех возможных сторон и пытаются локализовать огонь. В свою очередь пользователи социальных сетей отмечают, что возгорание и взрывы произошли в Куйбышевском районе Донецка.
На обнародованных в Сети картах видно, что взрывы прогремели на территории промышленного комплекса со складами. Террористы могли переоборудовать эти территории под ангары для танков и прятать там запрещенную к использованию военную технику. В свою очередь сами террористы поспешили обвинить в произошедшем Украину. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что утром, двадцать пятого сентября стало известно, что в Донецке начался пожар на складе боеприпасов незаконных вооруженных формирований «Донецкой народной республики».
Теги: Донецк, Донбасс, танк, ДНР
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