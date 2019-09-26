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Архив - Донецкая область

В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома

26.09.2019 11:42
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В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома

В неподконтрольной Украине Горловке в поселке шахты имени Гагарина в результате попадания взрывоопасных предметов повреждены остекление школы и дома. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».

Так, в «ведомстве» отметили:

«В поселке шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки вследствие попадания ВОП повреждено остекление оконных блоков в доме и общеобразовательной школе».

Кроме того, в результате вечернего обстрела в поселке Гольмовский повреждены жилой дом, автомобиль и хозяйственная постройка .

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ДНР, ОРДО
 
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