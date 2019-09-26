В ОРДО составляют списки «отказников» от паспортов РФ

26.09.2019 08:15

В подразделениях НВФ собирают списки «отказников» от российских паспортов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети координатор группы «Информационное Сопротивление» Константин Машовец.

Так, эксперт подтвердил информацию о тайном указе командования «ЛДНР» о полной «паспортизации» членов НВФ. Машовец отмечает:

«В рамках продолжающейся „паспортизации“ военнослужащих в отдельных частях и подразделениях 1-го и 2-го АК ВС РФ началось составление списков так называемых „отказников“ (военнослужащих из числа граждан Украины, которые в силу тех или иных причин не подали документы на получение российского паспорта)».

На данный момент неизвестно, какие меры будут предприняты к тем, кто попал в подобные списки, но члены НВФ находятся в нервном напряжении:

«Данные действия командования оккупационной группировки уже вызвали у определенной части „военнослужащих народной милиции“ недовольство и протест. Кроме того, в самой среде „в/сл НМ“ возникают определенные проблемы, касаемо взаимоотношений между „подавшими документы“ и „не подавшими“».

Источник: https://donpress.com