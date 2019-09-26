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Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»
26.09.2019 10:30
Предстоящий саммит глав стран «нормандского формата» по ситуации на Донбассе пройдет без участия США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Зеленский объяснил, что призвал Трампа присоединиться к разрешению военного конфликта на востоке Украины:
«Дату мы ждем, дата пока не согласована. Обращался к Трампу чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к нормандскому формату. Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Дональд Трамп, нормандская четверка, Зеленский
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