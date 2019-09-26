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Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»

26.09.2019 10:30
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Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»

Предстоящий саммит глав стран «нормандского формата» по ситуации на Донбассе пройдет без участия США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Зеленский объяснил, что призвал Трампа присоединиться к разрешению военного конфликта на востоке Украины:

«Дату мы ждем, дата пока не согласована. Обращался к Трампу чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к нормандскому формату. Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Дональд Трамп, нормандская четверка, Зеленский
 
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