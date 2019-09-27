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Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный
За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс -служба операции Объединенных сил.
По данным штаба, обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы вблизи Красногоровки, неподалеку Новогнатовки, вблизи Водяного, неподалеку Марьинки, неподалеку Пищевика, вблизи Новотроицкого, неподалеку Павлополя, недалеко от Николаевки.
Также, противник трижды открывал огонь вблизи Новолуганского, трижды — неподалеку Луганского, а также вблизи Майского.
С начала текущих суток НВФ трижды нарушили режим прекращения огня — недалеко от Водяного, Майского и Новолуганского.
Источник : https://donpress
Теги: Донбасс, ВСУ, военный
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