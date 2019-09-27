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Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный

27.09.2019 08:40
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Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный

За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс -служба операции Объединенных сил.

По данным штаба, обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Красногоровки, неподалеку Новогнатовки, вблизи Водяного, неподалеку Марьинки, неподалеку Пищевика, вблизи Новотроицкого, неподалеку Павлополя, недалеко от Николаевки.

Также, противник трижды открывал огонь вблизи Новолуганского, трижды — неподалеку Луганского, а также вблизи Майского.

С начала текущих суток НВФ трижды нарушили режим прекращения огня — недалеко от Водяного, Майского и Новолуганского.

Источник : https://donpress 



Теги: Донбасс, ВСУ, военный
 
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