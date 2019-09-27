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Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
Собственность жителей Донбасса, которые выехали из ОРДЛО или временно отсутствуют, может быть конфисковано местной «властью» на «законном» основании. Об этом рассказали специалисты «Восточной правозащитной группы» в Facebook.
По данным правозащитников, с начала 2019 года было насчитано более 300 случаев принудительной конфискации имущества — жилья и автомобилей.
«Наши сотрудники, которые негласно работают в ОРДЛО, столкнулись с жалобами местных жителей, обратившихся к ним за помощью, Суть обращений была в том, что имущество людей, которые проживают в ОРДЛО и некоторое время там отсутствуют, принудительно отнимается оккупационными администрациями „ЛНР“ и „ДНР“», — рассказала глава «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.
Правозащитники выяснили, что конфискация происходит по специально созданной схеме, на основании так называемого «закона».
«Мы выяснили, что в так называемой „ЛНР“ действует „закон“ „О налоговой системе“, где в разделе 10−3 в статье 56.3 указывается, что „Имущество, которое не имеет собственника или собственник которого не известен, в том числе находка, признается бесхозным и переходит в собственность Луганской Народной Республики по приобретательной давности, равной двум месяцам (60 календарных дней) с момента постановки его на учет в органах налогов и сборов Луганской Народной Республики и размещения информации в средствах массовой информации и на сайте государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики“», — объяснила правозащитница.
Далее в «законе» сказано, что по истечении 60 дней (срок приобретательной давности), в случае невостребованности имущества хозяином за этот период, оно будет признано «бесхозным» и присвоено «государством». Похожие «законы» действуют и на неподконтрольной части Донетчины.
«То есть, практически любое имущество граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, которые могли по каким-то причинам выехать или временно отсутствовать, их имущество может быть признано собственностью „ЛНР“», — сказано в публикации.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, конфискация, имущество, ОРДЛО
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