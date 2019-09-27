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«В Горловке около 1000 человек, люди возвращаются обратно»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО
Сегодня на пунктах пропуска, подконтрольных членам НВФ на блокпосту в «Горловке» собрались огромные пешие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» члены НВФ по словам очевидцев собрались огромные пешая очередь около 910 человек и более 250 авто, некоторые возвращаются обратно:
«По телефону. Люди, сейчас стоят на украинском „нуле“ очередь большая, но движется. На Горловке в сторону Украины небывалая толпа, людей около тысячи, далеко за туалеты. Не знаю, может преувеличивают, но так сказали»
«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.00 на пункте пропуска 250 автомобилей, 42 автобусов и микроавтобусов, до 910 человек пешей очереди»
«На Украину пешая очередь далеко за туалетами
Родственники возвращаются обратно»
«На Горлове на авто в сторону Украины ЖОПА. Перед первым шлакбаумом машин 50. За пол часа движения никакого. И впереди забито все»
В то же время на Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) довольно много людей, основная очередь около 170 человек:
«В Украину на 9.30 льготы 85, основная почти в 2 раза больше»
«Каргил из Донецка основная до середины моста. Льгота половина основной»
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» с утра наблюдается движение каждые 10 минут по 6−8 машин:
«Еленовка, в сторону Украины. машин 50, льготы нет, движение каждые 10 минут по 6−8 машин»
«Новотроицкое в Донецк практически сразу на проверку. В Украину — перед 0 машин 40 и перед самим постом почти столько же.
Еленовка в Донецк 50 машин»
«Еленовка из Донецка всего до поста 70−75 машин»
» 12:05 Еленовка в Украину 30−40 машин, одна очередь»
На КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении утром большие очереди, из льготной пропускают по две машины:
» Гнутово на выезд в Украину, очередь от вывески выезда из села. Движение есть»
«На Октябре в Мариуполь до знака. Льготная большая, из льготной пропускают две машины»
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Горловка, соцсети
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