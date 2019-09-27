Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»

27.09.2019 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»

На неподконтрольной Украине части Донетчины с 1 по 14 октября пройдет «перепись населения». При этом у многих местных жителей возникает вопрос, обязательно ли участие в ней.

В так называемом «главстате республики» отметили:

«Участие в переписи — добровольный вклад в большое общее дело. Долг каждого гражданина пройти перепись населения и дать правильные ответы на все вопросы переписного листа. От вашего активного участия зависит будущее каждого из нас».

Представители ОРДО отметили, что сведения «переписи» необходимы для разработки «государственных программ социального и экономического развития ДНР», а также, «повышения социальных стандартов уровня жизни людей».

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, перепись населения, республика, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх