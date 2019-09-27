В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»

27.09.2019 08:00

На неподконтрольной Украине части Донетчины с 1 по 14 октября пройдет «перепись населения». При этом у многих местных жителей возникает вопрос, обязательно ли участие в ней.



В так называемом «главстате республики» отметили:

«Участие в переписи — добровольный вклад в большое общее дело. Долг каждого гражданина пройти перепись населения и дать правильные ответы на все вопросы переписного листа. От вашего активного участия зависит будущее каждого из нас».

Представители ОРДО отметили, что сведения «переписи» необходимы для разработки «государственных программ социального и экономического развития ДНР», а также, «повышения социальных стандартов уровня жизни людей».

Источник : https://donpress.