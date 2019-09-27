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Архив - Донецкая область

Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод

27.09.2019 15:30
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Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод

Оккупационная администрация "ДНР" приняла решение о закрытии Енакиевского металлургического завода. Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Константин Машковец, передает Depo.Донбасс.
Данное решение будет практически реализовываться под видом "консервации производства". Руководство предприятия и представители оккупационной администрации в настоящее время форсируют проведение подготовительных мероприятий этого процесса.



Теги: Донбасс, Енакиево, закрытие, металлургия, завод
 
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