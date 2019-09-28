- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
- "По последнему слову техники", - новый "прорыв" Донецка насмешил всю Украину11:09
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несут тяжелые потери, отбивая атаки террористов "Л/ДНР"10:53
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин09:32
- «Пошел процесс. Информация подтверждена»: члены НВФ в соцсети возмущены потерей важной позиции08:11
- Боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"07:52
- Кремль готовит грозный для Украины шаг по "ДНР" и "ЛНР"07:30
- «В Горловке около 1000 человек, люди возвращаются обратно»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО19:25
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании16:40
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод15:30
Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области копают новые траншеи и обустраивают укрепления в районе временно оккупированного Петровского.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«БПЛА вновь зафиксировал систему траншей (длиной около 100 м) примерно в 2 км к северо-востоку от северо-восточного угла участка разведения в районе Петровского и новую 60-метровую траншею, пролегающую к западу от недостроенной укрепленной конструкции блокпоста примерно в 2,5 км к северо-востоку от того же угла — все за пределами участка разведения (по оценке, принадлежит вооруженным формированиям).
Тот же БПЛА выявил, предположительно, безоткатное орудие (СПГ-9, 73 мм) недалеко от траншеи (по оценке, принадлежит вооруженным формированиям) за пределами участка разведения, примерно в 200 м к северо-западу от его северо-восточного угла.
Неподконтрольные правительству районы 23 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал продление траншеи длиной около 105 м с юга на северо-запад примерно в 500 м от н. п. Спартак (9 км к северу от
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, блокпост, ДНР, боевики, траншеи
- Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами взлетные полосы Донецкого аэропорта
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ
- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов
- В районе Докучаевска расстояние до позиций боевиков «ДНР» составляет 350 м
- Боевики «ДНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ в проезд в населенные пункты
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
- "По последнему слову техники", - новый "прорыв" Донецка насмешил всю Украину11:09
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несут тяжелые потери, отбивая атаки террористов "Л/ДНР"10:53
- Улицы и дома – в воде: Лисичанск затапливают нечистоты. ВИДЕО10:12
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин09:32
- «Пошел процесс. Информация подтверждена»: члены НВФ в соцсети возмущены потерей важной позиции08:11
- Боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"07:52
- Кремль готовит грозный для Украины шаг по "ДНР" и "ЛНР"07:30
- «В Горловке около 1000 человек, люди возвращаются обратно»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО19:25
- СБУ провела операцию по захвату крупного финансиста боевиков в "ЛНР" 18:26
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
- "По последнему слову техники", - новый "прорыв" Донецка насмешил всю Украину11:09
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несут тяжелые потери, отбивая атаки террористов "Л/ДНР"10:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Улицы и дома – в воде: Лисичанск затапливают нечистоты. ВИДЕО10:12
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин09:32
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- В Україні пройде наймасовіший урок доброти, присвяченій Всесвітньому дню захисту тварин08:51
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- Астролог Ермолаев рассказал, сколько Заворотнюк будет бороться за жизнь 22:40
- Названы осенние продукты, содержащие больше всего нитратов21:01
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм18:12
- Откажитесь от заморозки: Специалисты рассказали, какие продукты нельзя хранить в морозильной камере15:00
- Чем отличается блокпост от КПВВ11:42
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- Один из главарей ОРДО инициирует срочную мобилизацию, а уклонистов призывает отдать «под трибунал»