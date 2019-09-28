- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий14:01
- У Зеленского ответили, когда жителям Донбасса ждать украинских пенсий13:40
Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО
Вышел новый сюжет популярного шоу "Вечер с Яниной Соколовой". В нем постебались на последним "прорывом" оккупантов - установкой таксофона в Донецке.
Новый выпуск "Вечера с Яниной Соколовой" за сутки на YouTube набрала свыше 150 тысяч просмотров, передает Диалог.UA.
Новый выпуск "Вечера" вышел в пятницу, 27 сентября. В нем Соколова рассказала о "потрясающем технологическом прорыве" оккупантов - установке таксофона в центре Донецка. "В "ДНР" наконец пришла технологическая сингулярность - гипотетический момент по прошествию которого технический прогресс стал настолько быстрым и сложным, что оказался недоступным пониманию... Телефон по последнему слову техники! А вот каким было предпоследнее? Колесо? Палка-копалка? Жареная крыса?" - задалась вопросом журналистка. Она констатировала, что в "народной республике" на 6-м году оккупации "наука пошла в обратном направлении". "Почему таксофон один? Вы по нему куда звонить будете? В ООН?" - поинтересовалась Соколова. Она наглядно показала, как такой звонок может выглядеть: "Алле, ООН? Нас захватили дол****ы! Они устроили тут Кремниевую долину и от нее прикуривают!" Она призвала "лучшие умы" "ДНР" не останавливаться и радовать новыми открытиями. "Я уже в предвкушении технологического прорыва. СМСки теперь будут писать азбукой Морзе, микроволновые печи на угле, лифты обсыкают уже на заводе, пульты от телевизора уходят в прошлое и вместо них выпускают телевизоры с огромными кнопками и квартиры с маленькими комнатами, чтобы можно было дотянуться с дивана. А еще там между "ДНР" и "ЛНР" провели нитку, которая соединила два коробка. Это новая правительственная связь с шифрованием… Правда, на торжественном открытии Пушилин перерезал нитку и теперь Донбасс опять никто не слышит", - постебалась Соколова. Особенно ее заинтересовал фрагмент сюжета пропагандистов, где они говорят о пользе таксофона для "так называемых туристов", которых в последние годы много в Донецке. "Кто бы мог подумать, что таксофон станет доказательством существования турористического государства", - подчеркнула Соколова. Она обратилась с заявлением к жителям Донецка. "Дончане, вам самим не смешно? Сейчас идет переговоры о том, предоставлять ли Донбассу особый статус. Так он у вас уже есть! Вами руководят особенные люди", - отметила журналистка.
Теги: Донецк, Донбасс, шоу, телефон, ООН, переговоры, ДНР, ЛНР, Пушилин
- В Оппоблоке настаивают на прямых переговорах с Кремлем и «ДНР/ЛНР»
- Путин впервые провел телефонный разговор с главарями боевиков
- Объединение «ЛНР» и «ДНР» невыгодно для России — Георгий Тука
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины
- Порошенко заявил, что готов провести в Донецке переговоры с "республиканцами"
- Россия уже начала раздавать паспорта на Донбассе: как ответить Украине
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий14:01
- У Зеленского ответили, когда жителям Донбасса ждать украинских пенсий13:40
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- «Ты как с президентом разговариваешь, гн*да!» На «Лиге смеха» высмеяли Владимира Зеленского21:28
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Глоба: "Октябрь - 2019 с первых дней поставит перед серьезным выбором - решится: пан или пропал"20:31
- У Путина отреагировали на отставку Волкера, назвав его миссию «провальной»20:08
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу19:48
- Германия не изменит своего мнения о Киеве даже после критики — спикер Меркель 19:24
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- До осеннего призыва - 2019 в Украине осталось три дня: кого призовут, и кому положена отсрочка18:42
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО