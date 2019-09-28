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На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили 46-летнего участника незаконных вооруженных бандформирований "ДНР" Дмитрия Малыгина три дня назад на территории временно оккупированного Донбасса. Виталия Завалишина.
Вооруженные силы Украины успешно пополнили так называемую "бригаду 200-х" при помощи ликвидации очередного террориста так называемой "ДНР" по кличке Моня, передает Диалог.UA.
О том что на передовой оккупированного Донбасса несут потери боевики незаконных вооруженных формирований (НЗФ), сообщил в своем Twitter пользователь под ником Matunin. Кроме того, информация о гибели 46-летнего сепаратиста Дмитрия Малыгина по кличке Моня подтверждалась соответствующими фотографиями нового "груза 200".
Согласно указанным в социальных сетях датам жизни и смерти, террорист "ДНР" Малыгин был уничтожен в среду, 25 сентября. Также можно отметить, что о смерти Мони скорбят остальные сторонники и защитники "русского мира" на оккупированном Донбассе. Отметим, что воины ООС всегда готовы помочь оккупантам РФ поскорее встретиться с ликвидированными "товарищами".
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, гибель, ДНР, ВСУ, соцсети, ООС
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