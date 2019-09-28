На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети

28.09.2019 14:23

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили 46-летнего участника незаконных вооруженных бандформирований "ДНР" Дмитрия Малыгина три дня назад на территории временно оккупированного Донбасса. Виталия Завалишина.

Вооруженные силы Украины успешно пополнили так называемую "бригаду 200-х" при помощи ликвидации очередного террориста так называемой "ДНР" по кличке Моня, передает Диалог.UA.

О том что на передовой оккупированного Донбасса несут потери боевики незаконных вооруженных формирований (НЗФ), сообщил в своем Twitter пользователь под ником Matunin. Кроме того, информация о гибели 46-летнего сепаратиста Дмитрия Малыгина по кличке Моня подтверждалась соответствующими фотографиями нового "груза 200".

Согласно указанным в социальных сетях датам жизни и смерти, террорист "ДНР" Малыгин был уничтожен в среду, 25 сентября. Также можно отметить, что о смерти Мони скорбят остальные сторонники и защитники "русского мира" на оккупированном Донбассе. Отметим, что воины ООС всегда готовы помочь оккупантам РФ поскорее встретиться с ликвидированными "товарищами".