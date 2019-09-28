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Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
Недавний взрыв на территории алюминиевого завода в Донецке совсем не диверсия, тем более не "диверсия против мирных жителей", как это пытаются представить пропагандисты. Истинная причина инцидента - попытка оккупационной "власти" уничтожить доказательства своего же воровства.
Блогер из Донецка Фашик Донецкий пишет, что на территории завода находилась одна из баз незаконных вооруженных бандформирований "ДНР", на которой хранились боеприпасы и стояла военная техника. И эту базу должна была, кроме всего прочего, проверить специальная комиссия из Минобороны РФ во главе с близким к Сергею Шойгу неким генералом - проверить подозрительно большой расход террористами "ДНР" боеприпасов и горюче-смазочных материалов, сообщает Диалог.UA.
Блогер полагает, базу просто уничтожили, чтоб комиссия не получила доказательства того, что оккупационные "власти" просто, говоря по-народному, барыжили, "толкали налево" все, что можно было "толкнуть". Взрыв попытались списать на "диверсию" со стороны ВСУ, но пропагандисты сработали настолько неуклюже, что даже "двойка" явно завышенная оценка результата труда этих "спецов". "Итак, вата верещит во все пропагандистские глотки следующее: плохие и кровожадные биндеры долбанули с синхрофазотрона по бэдным и нисчастным мирным жителям, промахнулись, поэтому попали в алюминиевый завод, возник пожар, и ну ваааще они фошизды. Но давайте поговорим теперь о том, что за кадром так называемого обстрела алюминиевого завода в Донецке и о чем роспропаганда не сказала ни слова вообще и нигде. Начнем с того, что, буквально на днях, из рф в Донецк приехала комиссия, в том числе и генерал из ооочень близкого окружения шойгу. Задачей комиссии была проверка реального расхода гсм и условий хранения бк (слишком много солярки и бензина в последнее время используют коллаборанты на бумаге, потому и приехали ревизоры). Также стоит отметить то, что сам так называемый алюминиевый завод — это место хранения боекомплекта, военная часть коллаборантов + именно там же, на так называемом заводе, в ангарах с 2014 года стоят купленные в ближайшем супермаркете танки. Ну вы поняли смысл — роспропаганда, как всегда, нагло врет, точка. А теперь сложим 2 + 2 и думаем вслух: если кто-то с*****л много соляры и списал налево боекомплект, но вдруг приехала комиссия из рф, нужно что делать? Правильно — сжечь доказательства и сказать, шо то все Хунта п**ла виновата, именно она не дала бэдным коллаборантам доказать, шо никто ничего не ворует, ибо то все добро тупо сгорело. Конец.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, взрыв, завод, диверсия, ВСУ, Минобороны
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