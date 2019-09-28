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"По последнему слову техники", - новый "прорыв" Донецка насмешил всю Украину
В оккупированном Донецке кремлевские ставленники установили таксофон. Пропагандисты преподнесли это населению как невероятное передовое достижение. Весь Интернет хохочет. Внимание на "прорыв" "народной республики" обратил в Twitter известный блогер Vitauskas, передает Диалог.UA.
Донецк на 6-м году оккупации внезапно устремился к прогрессу. В городе на днях появился таксофон. "Выполненный по последнему слову техники таксофон был установлен в центре Донецка", - рассказала радостно диктор сепаратистского телеканала. Она заверила, что "аппарат значительно отличается от предшественников по всем показателям". Vitauskas был сильно впечатлен достижением "народной республики". "Инновационный гиперзвуковой поезд "Донецк - Еленовка" видели уже все. Но ученые "ДНР" решили не довольствоваться достигнутым и (вместо фашистской мобильной связи) установили в центре Донецка выполненный по последнему слову техники таксофон! Как вам такой прорыв, бИндеровцы?" - постебался блогер.
Над инновационным таксофоном "ДНР" стебутся в Интернете. Многие обратили внимание на то, что аппарат схож с таксофонами "Укртелекома", которые много лет назад массово сносили по всей Украине за ненадобностью. "Девка рассказывает, а сама такая - хоть бы не заржать, хоть бы не заржать", - хохочут в Сети. "Деэнерию нам уже не догнать! Интересно, сколько это открытие, которое тянет на Нобеля, простоит, пока его "утилизируют" высокодуховные жители?" - задаются вопросом комментаторы. "Илон Маск в шоке", - стебутся пользователи Twitter. "Деревянный сортир с дыркой рядом поставьте, а то картина не полная", - советуют в Сети. "Осталось дождаться появления граммофонов, вместо этой гребаной пиндосовской цифровой музыки", - отмечают комментаторы.
Теги: Донецк, Донбасс, техника, телефон
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