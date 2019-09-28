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Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»
«Экономика» в ОРДО сегодня находится в состоянии коллапса, а жизнь в «республике» можно охарактеризовать одним словом — бедность.
Такое мнение высказал один из идеологов «русского мира», экс-«депутат» «народного совета ДНР» Андрей Пургин, передает donpress.
В интервью одному из местных СМИ он заявил, что «Донбасс входит в зону турбулентности», из-за произвола чиновников и отсутствия каких-либо планов развития «экономика» «республики» переживает коллапс.
«Вряд ли вы от кого-то услышите о больших экономических успехах Республик. Мы испытываем определенный коллапс — это очень плохое управление теми ресурсами, которые у нас есть: произвол чиновников, оторванность власти от народа… У нас огромный экономический кризис, который не разрешается из-за отсутствия даже среднестратегических планов», — сказал Пургин.
Отвечая на вопрос об уровне жизни граждан, пенсиях и зарплатах, он сообщил следующее:
«У нас сегодня Республика характеризуется одним словом — бедность. Не нужно никаких политических спекуляций, это действительно бедность и определенная депрессивная апатия. Это характеристики региона».
По словам Пургина, основной отраслью на Донбассе является не столько металлургия и добыча угля, как машиностроение, которое является «единственной ниточкой», которая «вытащит весь регион из той экономической ямы, в которой он сейчас находится». Однако, сокрушается экс-«депутат», развитием этой отрасли никто не занимается.
«…огромное количество мелких и крупных машиностроительных предприятий — это было то место, где задействовано большое количество населения. К сожалению, сейчас об этом забыли, мы слышим какой-то бред о молоке, которое мы в Крым поставляем, слышим о возрождении металлургии. Мы не слышим главного: фактически мы должны быть индустриальным краем с развитым машиностроением… Какие сады, какое сельское хозяйство в зоне рискованного земледелия в индустриальном регионе?» — возмущен Пургин.
Теги: экономика, Донбасс, СМИ, кризис, промышленность, бедность, ДНР, Пургин
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