Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин
Последние новости раздела
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин09:32
- «Пошел процесс. Информация подтверждена»: члены НВФ в соцсети возмущены потерей важной позиции08:11
- Боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"07:52
- Кремль готовит грозный для Украины шаг по "ДНР" и "ЛНР"07:30
- «В Горловке около 1000 человек, люди возвращаются обратно»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО19:25
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании16:40
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод15:30
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»08:00
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса22:11
Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин
28.09.2019 09:32
Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» — 35/60;
«Марьинка» — 20/90;
«Новотроицкое» — 70/40;
«Гнутово» — 10/0.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 48,2 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 11 190 человек и 1210 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 610 человек и 1690 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9730 человек и 1840 транспортных средств;
«Гнутово» — 4205 человек и 970 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 505 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
Читайте также:
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: меньше всего машин на «Новотроицком»
- Очереди у донбасских пунктов пропуска: полные данные на утро 29 января
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Марьинке»
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Новотроицком» и «Майорске»
- Донбасская линия разграничения: появились новые данные об очередях и пересечении
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин09:32
- «Пошел процесс. Информация подтверждена»: члены НВФ в соцсети возмущены потерей важной позиции08:11
- Боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"07:52
- Кремль готовит грозный для Украины шаг по "ДНР" и "ЛНР"07:30
- «В Горловке около 1000 человек, люди возвращаются обратно»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО19:25
- СБУ провела операцию по захвату крупного финансиста боевиков в "ЛНР" 18:26
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании16:40
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод15:30
- Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"14:30
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин09:32
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- В Україні пройде наймасовіший урок доброти, присвяченій Всесвітньому дню захисту тварин08:51
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- «Пошел процесс. Информация подтверждена»: члены НВФ в соцсети возмущены потерей важной позиции08:11
- Боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"07:52
- Кремль готовит грозный для Украины шаг по "ДНР" и "ЛНР"07:30
- Астролог Ермолаев рассказал, сколько Заворотнюк будет бороться за жизнь 22:40
- Курс валют на 30 сентября: гривна выросла до нового рекорда22:20
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- Астролог Ермолаев рассказал, сколько Заворотнюк будет бороться за жизнь 22:40
- Названы осенние продукты, содержащие больше всего нитратов21:01
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм18:12
- Откажитесь от заморозки: Специалисты рассказали, какие продукты нельзя хранить в морозильной камере15:00
- Чем отличается блокпост от КПВВ11:42
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- Один из главарей ОРДО инициирует срочную мобилизацию, а уклонистов призывает отдать «под трибунал»