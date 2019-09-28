Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин

28.09.2019 09:32

Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» — 35/60;

«Марьинка» — 20/90;

«Новотроицкое» — 70/40;

«Гнутово» — 10/0.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 48,2 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 11 190 человек и 1210 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 610 человек и 1690 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9730 человек и 1840 транспортных средств;

«Гнутово» — 4205 человек и 970 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 505 человек.