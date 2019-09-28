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В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом
28.09.2019 15:59
В неподконтрольном украинской власти Докучаевске Донецкой области в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР», передает donpress.
По их данным, огонь с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отмечен ранним утром 28 сентября.
«В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресу: улица Ватутина, 15 кв. 32. В квартире повреждено остекление, стены и мебель», — сказано в публикации.
Теги: Донбасс, Докучаевск, СМИ, дом, обстрел, повреждения, ДНР
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