В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий

28.09.2019 14:01

На временно оккупированных территориях Донецкой области на немногих работающих шахтах не соблюдаются правила охраны труда. В результате растет производственный травматизм.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

26 сентября 2019 года, во временно оккупированном Донецке на шахте им. Скочинского травмирован обрушившимся куском породы горнорабочий очистного забоя 1972 года рождения. Пострадавший доставлен в РТЦ.