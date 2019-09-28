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В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий
28.09.2019 14:01
На временно оккупированных территориях Донецкой области на немногих работающих шахтах не соблюдаются правила охраны труда. В результате растет производственный травматизм.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
26 сентября 2019 года, во временно оккупированном Донецке на шахте им. Скочинского травмирован обрушившимся куском породы горнорабочий очистного забоя 1972 года рождения. Пострадавший доставлен в РТЦ.
Теги: Донецк, Донбасс, шахтер , госпитализация, охрана труда, шахта им. Скочинского, травматизм
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