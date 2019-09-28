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В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей
Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке прошла продовольственная ярмарка.
Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на так называемое «министерство агропромышленной политики и продовольствия», передает donpress.
Торговые палатки были установлены в центре города, недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский».
«Сегодня в Донецке состоялась продовольственная ярмарка. В ней приняли участие более 40 отечественных производителей», — сказано в сообщении.
На ярмарке торговали хлебобулочными изделия, мясной и молочной продукцией, яйцами, кондитерскими изделиями, подсолнечным маслом, рыбой, овощами, фруктами и прочим. Сообщается, что цены на товары были ниже, чем в магазинах на 5−50%. Достигнуто это было за счет отсутствия торговой наценки.
По словам представителей «министерства», цель ярмарки — «обеспечение социально незащищенных слоев населения товарами по доступным ценам».
Теги: Донецк, Донбасс, СМИ, министерство, ярмарка, цены, продовольствие
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