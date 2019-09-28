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Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"
Женщина, проживающая в Золотом-4, рассказала, что думают местные жители о разведении войск и где именно наша армия должна это сделать.
Как известно, Киев и Москва ведут переговоры о стратегии урегулирования конфликта на Донбассе. Масштабный обмен заключенными между Украиной и РФ недавно уже состоялся. Теперь же Россия и Украина ведут переговоры о разведении войск по обе стороны от линии соприкосновения и дальнейшем проведении местных выборов на неподконтрольных территориях. Жительница Золотого-4, одного из населенных пунктов, в котором сейчас находятся украинские вооруженные силы, рассказала, чего опасаются местные, передает Диалог.UA, ссылаясь на видео из социальной сети "Фейсбук".
По мнению женщины, никакого разведения войск не должно быть. Ни в коем случае. Иначе, как говорит жительница Золотого-4, там сразу начнется резня и кровопролитие. Сейчас, пока там находятся украинские военные, люди чувствуют себя в безопасности. Однако в случае разведения войск в этом населенном пункте больше не будет позиций ВСУ - местные окажутся беззащитны. "Единственный приемлемый вариант - это развести войска, но только украинские - в сторону законных восточных границ Украины. Вот тогда это можно будет назвать разведением войск", — сказала женщина. Также она добавила, что все боеспособные жители Золотого-4, в случае нужды, будут защищать наш суверенитет плечом к плечу с нашими военными.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, переговоры, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети, Золотое
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