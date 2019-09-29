Главари ОРЛО заявили об «ужесточении» правил пересечения КПВВ

29.09.2019 13:40

Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом заявила так называемая «представитель ЛНР» в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, передает donpress.

Она обратилась к жителям ОРЛО, отметив:

«Граждане ЛНР, прежде чем пересекать линию разграничения, должны ознакомиться с последними изменениями в законодательстве Украины и принять взвешенное решение, чтобы себя и своих близких не подвергать опасности».

По ее словам, с 29 октября 2019 года жители ОРДЛО, не достигшие 16-летнего возраста, не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении. Новые правила определены постановлением Кабинета министров Украины № 815 от 17 июля 2019 года.

При этом представительница ОРЛО напомнила об якобы, «опасности пересечения линии соприкосновения в связи с тем, что украинская сторона может использовать любой повод для задержания жителей Республики с последующим выдвижением против них надуманных обвинений».