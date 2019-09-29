Главная / Новости / Донецкая область / Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
Последние новости раздела
- На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои10:55
- Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина10:08
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке09:53
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина08:50
- На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли08:29
- «Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве08:11
- Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности07:48
- В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей22:34
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
29.09.2019 09:53
Стадион "Шахтер" в Донецке пустует и зарастает папоротником, как и другие известные стадионы оккупированного города.
Соответствующие фото опубликовал в Twitter пользователь Виталий Барабаненко, пишет Апостроф.
"Донецк. Стадион "Шахтер". Лучшая реклама "русского мира", – написал пользователь в подписи к фото.
"Повсюду цветет папоротник. Ждём чудес", " Некогда цветущая Абхазия тоже как в фильме ужасов. Мертвечиной веет от России", – добавляют в комментариях.
В то же время, некоторые также отмечают, что стадион "Шахтер" и до войны был закрыт.
"Ну тут нужно уточнить, что он до начала войны не использовался несколько лет и готовился к сносу или капитальной реконструкции", – напоминает пользователь под ником Smart Trump.
Теги: Донецк, Донбасс, стадион, папоротник
Читайте также:
- Донецкий стадион получит ещё 2 миллиона
- "Шакирующее" открытие главной арены страны. Взгляд из Донецка
- УЕФА начинает дополнительные продажи билетов на Евро-2012
- "Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"
- В Донецке возмутились состоянием парка у «Донбасс Арены»
- Выборы-2012. Как голосовали в Донецкой области
- На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои10:55
- Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина10:08
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке09:53
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина08:50
- На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли08:29
- «Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве08:11
- Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности07:48
- В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей22:34
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои10:55
- Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина10:08
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке09:53
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- Украинцев начнут лишат водительских прав: детали нового закона09:11
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина08:50
- На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли08:29
- «Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве08:11
- Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности07:48
- ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО07:30
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО