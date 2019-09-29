Главная / Новости / Донецкая область / «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова
Последние новости раздела
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ12:38
- В Донецке здание дворца молодежи «Юность» закрыли баннером12:23
- На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои10:55
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие10:31
- Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина10:08
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке09:53
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина08:50
- На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли08:29
- «Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве08:11
«Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова
29.09.2019 14:39
Как ранее сообщалось, экс-главаря «ДНР» Дмитрия Трапезникова в России назначили мэром столицы Калмыкии Элисты, что вызвало возмущение у местных жителей.
Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает donpress.
На своей странице соцсети Казанский пишет:
«Внезапно, столицу Калмыкии будет возглавлять жулик и бандит из Донецка, ответственный за грабежи, убийства, похищения людей и т. д… Теперь жители РФ смогут на собственном опыте познакомиться с прекрасными кризис-менеджерами из ДНР, которую они так радостно поддерживали».
Также, блогер опубликовал комментарии жителей Элисты под постом о назначении Трапезникова на странице в инстаграмме у главы Калмыкии Бату Хасикова.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, мэр, Калмыкия, назначение, ДНР, соцсети
Читайте также:
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке
- Как Пушилин "республиканские" предприятия "перезапускал"
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.
- Не пережил встречи с БТР "ДНР": в Донецке в громком ДТП погиб офицер РФ - подробности
- "Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду"
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ12:38
- В Донецке здание дворца молодежи «Юность» закрыли баннером12:23
- Волонтеры опубликовали новые доказательства присутствия военных РФ на Донбассе11:41
- На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои10:55
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие10:31
- Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина10:08
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке09:53
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина08:50
- На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли08:29
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ12:38
- В Донецке здание дворца молодежи «Юность» закрыли баннером12:23
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать12:04
- Волонтеры опубликовали новые доказательства присутствия военных РФ на Донбассе11:41
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои10:55
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие10:31
- Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина10:08
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»