- На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли08:29
- «Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве08:11
- Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности07:48
- В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей22:34
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли
Террористы "ДНР" в пятницу, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сказано в пресс-центре штаба ООС в Facebook, передает from-ua.
Уточняется, что в течение суток наши воины не понесли потери. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 11 раз использовал оружие:
трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Марьинки;
по два раза вблизи Лебединского и Павлополя из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды недалеко от Водяного – из гранатометов различных систем;
один раз неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи н. п. Новогнатовка – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
шесть раз вблизи села Новолуганское – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку от Новгородского – из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
вблизи станции Кондрашевская – из миномета калибра 82 мм;
неподалеку от Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
С начала суток 29 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники уже трижды нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Павлополя – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, ООС
- Оккупанты РФ приходят в себя после мощных контратак ВСУ: адские бои гремели по всей линии фронта
- Личный состав ВСУ несет невосполнимые потери на Донбассе: за сутки убиты 3 воинов, трое были ранены
- Армия РФ убивает бойцов ВСУ на Донбассе вторые сутки подряд: минометы и снайпера врага били на севере
- "ВСУ накрыли "ДНР" близко к Дебальцево", - блогер сообщил о новом "грузе 200" террористов на Светлодарской дуге
- "По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ
- Провальная попытка штурма позиций ВСУ террористами "ДНР": боевики понесли крупные потери
- На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли08:29
- «Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве08:11
- Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности07:48
- В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей22:34
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли08:29
- «Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве08:11
- Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности07:48
- ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО07:30
- В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей22:34
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- «Ты как с президентом разговариваешь, гн*да!» На «Лиге смеха» высмеяли Владимира Зеленского21:28
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО