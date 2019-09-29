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Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
В оккупированном Донецке арестован главарь "ДНР", ставленник Москвы Денис Пушилин. В "республике" снова меняют "смотрящего".
О проблемах Пушилина рассказало издание Donbass.live со ссылкой на свои источники, передает Диалог.UA.
По данным издания, Пушилин был отправлен под "домашний арест" в Донецке после своего скандального визита в Москву. Причина пока неизвестна. Если информация соответствует действительности, то сомнений нет, что решение было принято в России. Информацию в Facebook прокомментировала известная журналистка и политтехнолог Олеся Яхно. Она подозревает, что в "республике" наметился очередной "переворот". И причина - "разборки между группами влияния за контроль над оккупированной частью Донбасса". "Конкуренция не столько за сам по себе Донбасс (с точки зрения Россия - Украина), сколько как признак влиятельности вообще (раз можно навязать своих людей, то есть, с точки зрения Россия-Россия), ну и теневые доходы. Пушилин считается кадром Суркова", - отметила журналистка. Данная ситуация, отметила она, демонстрирует всю провальность "формулы Штайнмайера", которую Кремль пытается навязать Киеву. "В этом контексте все разговоры про "формулу Штайнмайера" (с точки зрения реалий) очень нелепы - оккупированная часть Донбасса полностью находится под контролем нескольких конкурирующих между собой групп + ФСБ, вследствие которой периодически там меняют/устраняют самопровозглашенцев (точнее - назначенцев Москвы)", - констатировала Яхно.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, переворот, арест, ФСБ, ДНР, Пушилин, соцсети, Сурков
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