В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим

29.09.2019 19:02

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устроили в больнице им. Калинина пропускной режим и окружили периметр автоматчиками.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке в больнице им. Калинина боевики «ДНР» и российские оккупанты установили жесткий пропускной режим. Въезд на территорию больницы перекрыт шлагбаумами и автоматчиками. У людей, направляющихся в больницу на консультацию, требуют пропуск.

По словам дончан такие меры оккупанты установили из-за того, что в больнице лежат раненные боевики «ДНР» и российские «ихтамнеты». Кроме того, дончане жалуются на отсутствие в больнице лекарств.

Вот как дончане в соцсетях описывают происходящее:

«Въезд на машине строго по пропускам! С детьми в машине кое-как пропускают. Ноют: нам запрещено пускать без пропуска! Намекает отблагодарить»,

«Я рядом с ними на парковке стоял и насмотрелся на этот цирк. Пропуска никто не показывал, кроме военных машин, у них они на лобовом. Но это другие пропуска»,

«Понты и бабло не проч заработать. Объект типа под охраной, средства выделяют, норм. А по факту только шлагбаум открывают. Они стоят у нас уже долго, я 2ой месяц приезжаю, сейчас даже тачку с мигалкой поставили. На передовой автоматов не хватает, зато в тылу у сторожей даже есть».