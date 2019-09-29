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В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов
29.09.2019 16:21
Во временно оккупированной Горловке стремительными темпами растет смертность мирного населения. Речь идет о «внезапных» смертях и суицидах.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В последнее время во временно оккупированной Горловке стремительными темпами растет смертность мирного населения. При этом ведется речь о смертях не в условиях лечебных учреждений или вследствие тяжелых заболеваний, а о «внезапных» смертях. Так, за последние 2 недели «внезапно» скончались 93 человека.
Кроме того, за этот же период времени три человека совершили самоубийства, восемь человек пропали без вести. Также в городе были обнаружены четыре трупа.
Теги: Донбасс, Горловка, суицид, смертность, население, самоубийство, без вести пропавшие
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