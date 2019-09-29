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В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие
29.09.2019 10:31
За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, однако, потерь со стороны ВСУ не было.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
По данным штаба, противник вел обстрелы из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
НВФ стреляли неподалеку Марьинки, вблизи Лебединского и Павлополя, Водяного, Новотроицкого, Новогнатовки. Кроме того, обстрелы велись вблизи Новолуганского, Новгородского, Троицкого, Новотошковского, станции Кондрашевская, Луганского.
С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня — неподалеку Новотроицкого, вблизи Павлополя и Майского.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
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