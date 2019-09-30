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«"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО

30.09.2019 13:02
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«"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО

Сегодня с утра на подконтрольных НВФ пунктах пропуска утром под обстрел попал подконтрольный «ДНР» КПП в Горловке, в результате чего был ранен мирный житель. Об этом очевидцы пишут в соцсетях.

После обстрела блокпост возобновил пропуск граждан на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» и на 09:05 там зафиксировано 270 авто и до 250 человек пешей очереди. По словам людей, пропускают не быстро:

«9−05 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 270 автомобилей, 29 автобусов и микроавтобусов, до 250 человек пешей очереди»;

На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) машин не слишком много, однако их число быстро увеличивается:

«7−15 Каргил в Украину — общая на подъеме на мост (на мосту 20машин), льготная до середины посадки. Машины подъезжают»;

«9−30 Каргил в сторону Украины в данный момент: основная 55 машин, льготная 25 машин».

На Мариупольском направлении, на КПП «Еленовка» не слишком активный пропуск транспортных средств:

«Еленовка в Украину. очередь чуть дальше первого туалета»

«Приехал около 9-ти на Еленовке. Сейчас стою на въезд на Новотроицкое. Не спеша движемся. Но движемся»

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, Еленовка, пункт пропуска, КПВВ
 
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