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«"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО
Сегодня с утра на подконтрольных НВФ пунктах пропуска утром под обстрел попал подконтрольный «ДНР» КПП в Горловке, в результате чего был ранен мирный житель. Об этом очевидцы пишут в соцсетях.
После обстрела блокпост возобновил пропуск граждан на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» и на 09:05 там зафиксировано 270 авто и до 250 человек пешей очереди. По словам людей, пропускают не быстро:
«9−05 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 270 автомобилей, 29 автобусов и микроавтобусов, до 250 человек пешей очереди»;
На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) машин не слишком много, однако их число быстро увеличивается:
«7−15 Каргил в Украину — общая на подъеме на мост (на мосту 20машин), льготная до середины посадки. Машины подъезжают»;
«9−30 Каргил в сторону Украины в данный момент: основная 55 машин, льготная 25 машин».
На Мариупольском направлении, на КПП «Еленовка» не слишком активный пропуск транспортных средств:
«Еленовка в Украину. очередь чуть дальше первого туалета»
«Приехал около 9-ти на Еленовке. Сейчас стою на въезд на Новотроицкое. Не спеша движемся. Но движемся»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, Еленовка, пункт пропуска, КПВВ
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