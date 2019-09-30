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Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
По данным интернет-портала «Хвиля», главаря самопровозглашенной «ДНР» Дениса Пушилина взяли под домашний арест, передает replyua.net.
При этом отмечается, что пока неподтвержденную информацию распространили блогеры фейковой республики, сославшись при этом на приближенные к местным «властям» источники. В оккупированном Донецке вовсю ходят слухи, что уже приготовили замену главарю, им может стать глава администрации Горловки Иван Приходько.
Следует отметить, что Дениса Пушилина провозгласили «главой ДНР» в ноябре 2018 года, примерно ровно год назад. Прежде он был главой «Народного Совета ДНР».
Более того, в сообщении сказано, что местным сильно не нравится нынешняя власть. Пушилину не удалось оправдать надежды как человека, который может управлять целой «республикой». Кураторы в Москве считают, его плохой заменой убитого Александра Захарченко. Они постоянно подшучивают над ним, его поступками, словами, и даже над его внешностью. Местные жители пренебрежительно прозвали его «пушинка».
Теги: Донбасс, домашний арест, Кремль, ДНР, Пушилин
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