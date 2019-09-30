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«Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе

30.09.2019 11:48
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«Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе

Вечером 29 сентября жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщили о мощных взрывах в районе ДАПа, громкой стрельбе в нескольких районах города.

По словам дончан из-за боевых действий были перебои с электричеством. Пользователи отмечали, что боевые действия были слышны даже через плотно закрытые окна. Особенно «горячо» было в районе донецкого аэропорта:

«Донецк, Павла Поповича, слышим громкие одиночные. Калининский район, периодически одиночным слышим, Октябрьский шумно»

«Киевский: громко со стороны Октябрьского, я так понимаю, крупнокалиберное и даже тяжелое? Хорошо слышно через закрытые окна…»

«20.45 Донецк Киевский проспект громко тяжелое… северное направление. интервал меньше минуты… я одна это слышу? никто не пишет…»

«ДАП воюет. Разрывы и залпы нон-стоп»

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР
 
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