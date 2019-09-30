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Архив - Донецкая область

Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час

30.09.2019 13:20
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Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час

С 1 октября в ДНР продлевается действие комендантского часа, сообщает CXID.info.
Согласно указа "главы ДНР" №166 от 31 мая 2019 года "с 1 октября 2019 по 31 мая 2020 действие комендантского часа в ДНР будет с 23:00 до 5:00".
Следует отметить, что с 1 июня по 30 сентября 2019 года комендантский час в ДНР действовал с 23.00 до 4.00.



Теги: указ, комендантский час, ДНР
 
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