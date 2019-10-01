- Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ19:48
- «Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи18:20
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»17:32
- От Москвы до Юрьевки. Какие направления открыты для жителей ОРДО: список 15:21
- В «ДНР» сообщили, нужно ли получать российское удостоверение, чтобы ездить по России15:12
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
- В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке12:52
- В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские12:30
Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе н.п. Петровское, Викторовка, Родничковое обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ из стрелкового оружия.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 сентября 2019 года, меющемся в открытом доступе,
«27 сентября наблюдатели осуществляли полет БПЛА среднего радиуса действия над участком разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), а также над районами возле н. п. Викторовка (42 км к югозападу от Донецка) и н. п. Родниковое (неподконтрольный правительству, 36 км к югу от Донецка) на высоте примерно 260–320 м, после чего приземлили БПЛА. Впоследствии члены патруля Миссии обнаружили повреждение этого БПЛА: входное отверстие (диаметром примерно 5 мм) на нижней части левого крыла, выходное отверстие (диаметром примерно 3–4 мм) в верхней части левого крыла; вокруг отверстия были исходящие трещины, а левый нижний угол аккумулятора, находящегося между двумя отверстиями, был сколот. По оценке, повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия».
Кроме того, боевики «ЛНР» сбили беспилотник СММ ОБСЕ: «29 сентября, находясь в 1,6 км к северо-северо-востоку от н. п. Лобачево (неподконтрольный правительству, 13 км к востоку от Луганска), во время осуществления полета БПЛА малого радиуса действия, команда Миссии слышала 7 выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 3 км к юго-востоку. По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 3 км к юго-востоку от местонахождения патруля. Команда СММ потеряла управление над БПЛА, после чего вернуть его не удалось».
Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ
- Путин помог "братским" "ДНР/ЛНР": военная техника из РФ вторглась на Донбасс - подробности
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ
- Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей
- Наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на месте обстрела в Горловке
- Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ19:48
- «Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи18:20
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»17:32
- От Москвы до Юрьевки. Какие направления открыты для жителей ОРДО: список 15:21
- В «ДНР» сообщили, нужно ли получать российское удостоверение, чтобы ездить по России15:12
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
- В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке12:52
- В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские12:30
- Подписание "формулы Штайнмайера" в Минске: Зеленский сделал заявление20:06
- Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ19:48
- Российское гражданство для украинцев: в Кремле пошли на новую хитрость19:16
- У Путина объяснили, что ждет Украину, если она не подпишет "формулу Штайнмайера"18:51
- «Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи18:20
- Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль17:52
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»17:32
- Украина победила на Донбассе, Путин признал поражение - Гаврилов17:14
- Лукашенко меняет Путина на Зеленского и едет в Украину – названа дата встречи16:49
- 6 вещей, которые делает жадная женщина16:30
- Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль17:52
- 6 вещей, которые делает жадная женщина16:30
- 5 простых и домашних способов быстро улучшить зрение15:51
- Рейтинг небрежных знаков Зодиака, с которыми сложно уживаться остальным14:28
- Названы лучшие домашние средства от простуды22:35
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- Врачи назвали главного «борца» с вирусами18:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу