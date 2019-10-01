Главная / Новости / Донецкая область / «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе
Последние новости раздела
- «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе22:06
- В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО21:13
- Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ19:48
- «Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи18:20
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»17:32
- От Москвы до Юрьевки. Какие направления открыты для жителей ОРДО: список 15:21
- В «ДНР» сообщили, нужно ли получать российское удостоверение, чтобы ездить по России15:12
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
«Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе
01.10.2019 22:06
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе выборов не будет без контроля украинской стороной границы с Россией.
Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, передает donpress.
Глава государства уточнил, что Украина не будет проводить выборы, если там будут находится военные РФ.
Зеленский уточнил:
«Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, то мы понимаем, что не может быть пулеметов. Граница должна быть наша».
По его словам, это должно быть прописано и нужно это обсуждать:
«Если там кто будет — выборов не будет. Мы никогда не пойдем проводить выборы, если там есть военные».
Теги: Россия, Донбасс, выборы, граница, военные, законодательство, РФ, Зеленский
Читайте также:
- ОБСЕ зафиксировала переход людей в военной форме через неподконтрольную границу с РФ
- Оккупант готовит "ДНР" к наступлению ВСУ: боевиков пугают "заградотрядами" на границе с РФ
- Боевики «ЛНР» не допускаю наблюдателей СММ ОБСЕ к неконтролируемым пунктам пропуска
- Минобороны РФ: Российские «Буки» никогда не пересекали границу Украины
- Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий
- Кремль сосредоточил на границе с Украиной почти 35 тысяч военных (ВИДЕО)
- «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе22:06
- В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО21:13
- Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ19:48
- «Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи18:20
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»17:32
- От Москвы до Юрьевки. Какие направления открыты для жителей ОРДО: список 15:21
- В «ДНР» сообщили, нужно ли получать российское удостоверение, чтобы ездить по России15:12
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
- «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе22:06
- «9 рота погибла, все 145 человек, и минус 12 танков»: «Михалыч» рассказал о масштабной гибели боевиков «ДНР» одновременно. ВИДЕО21:42
- В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО21:13
- Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы 20:42
- Подписание "формулы Штайнмайера" в Минске: Зеленский сделал заявление20:06
- Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ19:48
- Российское гражданство для украинцев: в Кремле пошли на новую хитрость19:16
- У Путина объяснили, что ждет Украину, если она не подпишет "формулу Штайнмайера"18:51
- «Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи18:20
- Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль17:52
- Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы 20:42
- Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль17:52
- 6 вещей, которые делает жадная женщина16:30
- 5 простых и домашних способов быстро улучшить зрение15:51
- Рейтинг небрежных знаков Зодиака, с которыми сложно уживаться остальным14:28
- Названы лучшие домашние средства от простуды22:35
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- Врачи назвали главного «борца» с вирусами18:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу