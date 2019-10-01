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Архив - Донецкая область

«Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»

01.10.2019 17:32
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«Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»

В неподконтрольный Украине Донецк приедут артисты из Италии, Аргентины и России.

Об этом пишут СМИ группировки «ДНР» со ссылкой на гендиректора Донецкой государственной академической филармонии имени Сергея Прокофьева Александра Парецкого, передает donpress.

Сообщается, что гости из России и «дальнего зарубежья» примут участие в Международном фестивале фортепианного искусства «Пиано-Форум», который пройдет в декабре этого года.

«В декабре у нас пройдет фестиваль фортепианной музыки „Пиано-форум“ и он станет настоящей музыкальной „бомбой“. Нас ждет встреча с пианистами из Италии, Аргентины, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Фестиваль растянется на две недели и будет состоять из четырех больших концертов, два из которых — с участием нашего симфонического оркестра под управлением российских дирижеров», — сообщил Парецкий.

А в ноябре, по его словам, в филармонии состоится фестиваль гитарной музыки «Хрустальные струны», в котором примут участие музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, концерт, филармония, Аргентина, Италия, СМИ, фестиваль, пианист, ДНР
 
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