«Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции

01.10.2019 13:28

Член НВФ «ДНР» с позывным «Винни» в интервью подконтрольным ОРДО СМИ заявил, что ситуация на Донбассе тревожная, так как ВСУ заняли почти всю «серую зону».

Так, член НВФ отметил, что украинские бойцы используют «ползучее наступление» для возвращения территорий:

«Они заняли почти всю серую зону. Ползут, ползут потихоньку. Мне с балкона видно, как они окапываются. Раньше они только прятались в посадке, позиции у них за посадкой были, а сейчас уже открыто в самой лесополосе блиндажи строят, белые мешки видно. Это уже их территория. Им продвигаться надо дальше, вот они и стреляют пока по окраинам. Надо чтоб все уехали. Пусть в ту же Украину. Пункт пропуска рядом — вряд ли местные в Россию поедут», передает donpress.

При этом он заявил, что подразделениям НВФ, якобы «запрещено «открывать ответный огонь:

» Даже из стрелкового нельзя. Это когда, например, плотно в течение часа кроют тогда наши могут ответить. И если нашим отвечать в ту сторону — будут бить по украинской таможне. А это ж какие последствия будут. Нормально с беспилотников работают. Только и летают эти БПЛА. Наблюдают, гранаты сбрасывают, у них полно этих штук. «Луня» так же убили».