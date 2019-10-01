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На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель
01.10.2019 09:11
На блокпосту боевиков «ДНР» и российских оккупантов под временно оккупированной Горловкой ранен мирный житель.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Вчера, 30 сентября 2019 года, в утреннее время, около 06:35, на блокпосту боевиков «ДНР» и российских оккупантов под временно оккупированной Горловкой мирный житель 1960 года рождения, находившийся в своем автомобиле, получил ранение в голову.
Теги: Донбасс, Горловка, мужчина, ранение, блокпост, ДНР
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