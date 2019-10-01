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На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ
За минувшие сутки, 30 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.
Ранения получил боец ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС.
"30 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник, привел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометным выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Водяного. Два обстрела из стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Новотроицкого, еще два, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – неподалеку Новомихайловки. Также дважды вблизи Лебединского открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Опитно и Марьинки боевики ударили из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды неподалеку Новозвановки стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитной установки и станковой противотанкового гранатомета. В районе Зайцево велся огонь из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, а вблизи Шумов – стреляли из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета. Вблизи Луганского боевики ударили из станкового противотанкового гранатомета, а вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Светлодарска верся огонь из миномета калибра 82 мм.
"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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