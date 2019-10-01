Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток

01.10.2019 10:31

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" применили смертоносное оружие на захваченном Донбассе, атакуя позиции ООС из зениток, артиллерии и сбрасывая бомбы сверху при помощи беспилотников.

Вчера, 30 сентября, гибридная армия Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.

Согласно сообщению пресс-центра Операции Объединенных сил, российско-оккупационные войска активно вели огонь по позициям ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями видов оружия. Враг применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди которых был один с подвесом для сброса гранатометных выстрелов. Известно, что террористы "Л/ДНР" атаковал позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник бил по позициям Объединенных сил возле Новотроицкого, Новомихайловкий, Опытного, Марьинки, Водяного и Лебединского. Также бои гремели вблизи Майского, Шумов, Луганского Зайцевого и неподалеку Светлодарска. За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.